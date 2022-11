Margot Robbie ha quasi smesso di recitare dopo The Wolf of Wall Street | La fama improvvisa è stata orribile

Il lato oscuro della recitazione, per, è il successo improvviso piovutole addosso dopo la sua partecipazione a The Wolf of Wall Street tsnto da farle valutare l'ipotesi di abbandonare quel mondo.ricorda l'...'Accettare di perdere la mia privacy è stato orribile' ha confessatoricordando il successo dopo The Wolf of Wall ...Si era vociferato molto di un film della saga I Pirati dei Caraibi con protagonista Margot Robbie. Ora i piani sembrano essere naufragati (gioco di parole assolutamente voluto).Margot Robbie è rimasta traumatizzata dal successo improvviso dopo la sua apparizione in The Wolf of Wall Street tanto da valutare l'abbandono della recitazione.