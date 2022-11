Margot Robbie confessa | “Dopo The Wolf of Wall Street pensai di lasciare la recitazione”

(Di martedì 15 novembre 2022) È il film che le ha aperto le porte di Hollywood, ma peril successo piovutole addosso improvvisamentela sua performance in Theofnon è stato tutto rose e fiori. L’attrice, infatti, in una recente intervista ha dichiarato di aver pensato – anche solo per un momento – diil mondo dellae del cinema. “Stava accadendo qualcosa in quelle prime fasi, è stato tutto piuttosto orribile” ha dichiaratoa Vanity Fair. “Ricordo di aver detto a mia madre, “Non penso di volerlo fare.” E lei mi ha guardato, seria, e mi ha detto, ‘Tesoro, penso che sia troppo tardi per non farlo.” In quel momento ho capito che l’unico modo era andare avanti”. È importante ...

Nel giugno 2020, la stampa dava Margot Robbie tra le candidate per uno spin-off tutto al femminile di Pirati dei Caraibi, scritto da Christina Hodson (già sceneggiatrice di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). L'attrice australiana ha confermato a Vanity Fair che lo spin-off femminile della saga Disney in cui era coinvolta è un progetto chiuso.