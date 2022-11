Maneskin candidati ai Grammy come “Miglior nuovo artista” | “Non possiamo crederci”

(Di martedì 15 novembre 2022) Unimportante traguardo è stato raggiunto dai, che hanno ottenuto una candidatura ai2023 nella categoria “”. L’annuncio è stato dato oggi in diretta sul sito della Recording Academy dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo. Si tratta della prima nomination aiper la band italiana, il cui prossimo album “RUSH!” uscirà il 20 gennaio, proprio pochi giorni prima della cerimonia deiin programma il 5 febbraio in prima serata.nominati ainella categoria “”: chi sono gli sfidanti La band composta da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dovrà contendersi il titolo di “Best ...

Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo è la prima nomination per la band italiana. il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia di premiazione della 65esima edizione. I Maneskin dovranno battere la concorrenza di Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.