Mancini si accoda al nuovo alibi di chi perde | «Meritavamo di andare al Mondiale»

(Di martedì 15 novembre 2022) Alla vigilia dell’amichevole in programma domani tra Albania e Italia a Tirana nella conferenza stampa di rito è intervenuto il ct Roberto. Il commissario tecnico degli azzurri ha parlato dell’esclusione dell’Italia a Qatar 2022 e di come il prossimo mese sarà difficile. Queste sono le parole dialla vigilia di Albania Italia: «Sarà un mese difficile… è appena iniziato. Nell’amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi.» Tornano Chiesa e Zaniolo, perché Kean non è stato convocato?«Ci fa piacere che Federico sia tornato. Deve ritrovare la condizione ma sta bene. Zaniolo per noi è una risorsa importante, può darci tanto e ...