Manchester City | sfida a Barcellona e Liverpool per un giovane del Las Palmas

... Salisburgo pronto a cederlo a gennaio Noah Okafor ©LaPresse'Sky Sports DE' scrive che su Okafor c'è anche la concorrenza straniera rappresentata da club d'elite quale il, ma va detto ...Commenta per primo Fa discutere la clausola sul contratto di Haaland con il. Come riporta AS , sebbene Guardiola sostenga che non esista un'opzione simile , dal 2024 si attiverà una clausola rescissoria da 180 milioni , sul contratto del norvegese. Come ...Nicolò Rovella è entrato nel mirino del Manchester City. Il calciatore è attualmente in prestito al Monza dalla Juventus ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...