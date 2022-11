Manchester City | Gundogan dice no al Liverpool | 'Lo escludo | incerto il futuro di Guardiola'

Il centrocampista tedesco in uscita a parametro zero a fine stagione dalsembra già avere le idee chiare su quale sarà la sua prossima destinazione, o almeno, ciò che verrà escluso.... periodo durante il quale giocherà due amichevoli in vista del ritorno in campo, previsto il 22 dicembre in Coppa di Lega contro il. La squadra di Klopp in particolare, affronterà i ...Come spesso succede, ci saranno risultati a sorpresa, squadre rivelazioni e grandi che finiranno per fare una figuraccia. Ecco la nostra piccola guida alla fase a gironi di Qatar 2022.Ecco tutti i calciatori che prenderanno parte alla rassegna iridata che si giocherà tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2022.