Made in DigItaly | a Milano gli stati generali della trasformazione digitale

(Di martedì 15 novembre 2022) “Vince chi cambia non chi resiste”: questo uno dei leitmotiv diIn, il convegno sulla Digital Transformation organizzato dal Network Digital360 con il supporto di Microsoft e diversi partner tecnologici di prestigio. L’evento avrà luogo giovedì 17 novembre dalle 9 alle 18 nella cornice del Superstudio Maxi diL’obiettivo è quello di esplorare i temi dell’innovazionee delle opportunità che ne derivano per le imprese italiane e, di riflesso, per l’intero sistema paese. I numerimanifestazione sono importanti: oltre 100 relatori, 2 sessioni plenarie e 42 speech volti ad analizzare le sfide più urgenti del settore e a illustrare concrete storie di successo. Tra gli speaker, nomi di protagonistiscenaitaliana e ...

Cyber Security 360

ECONOMIA - Milano: plenaria di "In: dalla trasformazione digitale alla competitivita' sostenibile" organizzata da Microsoft Italia. Ore 9,30. Presso Superstudio Maxi. - Private Capital ...Il 17 novembre al Superstudio Maxi di Milano,Insarà l'occasione per approfondire questioni fondamentali come l'evoluzione dei processi nell'industria e la sicurezza informatica Negli ... Made In DigItaly, va in scena l’Italia che innova: i temi e i protagonisti Organizzato da Network Digital360 e promosso da Microsoft insieme al proprio ecosistema di partner, Made In DigItaly ospiterà oltre 100 relatori che racconteranno esperienze, best practice, sfide e st ...