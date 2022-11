Lutto nella musica | addio a Dan McCafferty | era il leader dei Nazareth

(Di martedì 15 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Brutta tegole per il mondo dellache deve salutare per sempre Dan, ildei, gruppo che ha fatto la storia con brani che ancora oggi vengono cantati: ecco che cosa è successo. In questi ultimi giorni laha perso uno dei suoi maggiori esponenti. L’artista scozzese è venuto a mancare

... ingegnere della Sapienza IL RACCONTO Scanu, racconta, ha conosciuto Luigi Calcara chevita ... Intanto Valerio Scanu si prepara a tornare alla musica, dopo il graveche ha colpito la sua ...Volevamo una resa realisticadescrizione della famiglia, inserendo mano a mano elementi ... Il protagonista Enrico, ovviamente, è un caso particolare: sta tentando di affrontare ildella ...Grave lutto per Stefano Pioli: il tecnico del Milan ed ex Lazio ha perso il cognato nella giornata di ieri Lutto per Stefano Pioli, allenatore del Milan ed ex Lazio, nella giornata di… Leggi ...Lutto a Pozzuoli per la tragica morte di Pasquale Ciarelli il 15enne rimasto coinvolto in un grave incidente nella notte tra domenica e lunedì. Con lui c'era anche la giovane fidanzatina che ora versa ...