Luciano Rock ci porta “Alla casa del rock”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 15 novembre 2022) MILANO – . Negli anni ’80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall’età di 16 anni, testi e accordi, per puro gusto personale, senza mai decidere di farle ascoltare. Solo nel 2018 l’artista, incoraggiato da alcuni che hanno avuto l’occasione di ascoltare qualche brano, decide di intraprendere un percorso serio, si iscrive in SIAE ed inizia a depositare brani, avendo scritto nel frattempo anche le musiche su spartito, i brani vengono al momento depositati “Senza Editore” perché la promozione è autofinanziata.deposita dal 2018 al 2022 20 brani; registra tre pezzi inediti collaborando con dei musicisti esperti per la realizzazione del progetto, i PALE ALE (William Pagani, Verner Pagani, Ferdinando Cereda), che ha ...