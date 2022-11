LUCARELLI | MONTESANO HA SPRECATO IL REGALO DI MILLY CARLUCCI CHE SCIROCCATO…

(Di martedì 15 novembre 2022) Il casocontinua a scuotere la Rai eche l’ha voluto a Ballando con le Stelle per dargli una seconda possibilità, un riscatto televisivo dopo i troppi scivoloni degli ultimi tempi. Un “enorme” lo definisce Selvaggia. Enricoha avuto un’opportunità non scontata a seguito di un’offerta non condivisa da molti (me compresa). Un’offerta generosa, che era quella di dargli la chance di andare oltre le cose terribili che ha detto sul Covid, di regalargli una pista su cui tornare a esseree non uno sciroccato che parla di scie chimiche, sangue infetto e vaccini killer. Ha preso questo enormeche gli è stato fatto e l’hacon dolo, visto che ...

... a prendere le difese di Enricoè stata sua moglie, Teresa Trisorio . La donna ha ... Di seguito quella che era stata la ' denuncia ' di Selvaggiasulla maglietta dell'attore: Clicca ...'Dalle immagini di ieri (trasmesse sabato in diretta su Rai1, ndr) vedofare le prove di '... nonché simbolo del neofascismo", aveva denunciato per prima sui social Selvaggia, firma ...Enrico Montesano non doveva essere espulso da Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai1, per aver indossato una maglietta della Decima Mas durante le prove. E'… Leggi ...In Rai regna il caos, scandali uno dietro l'altro e uscite di scena furiose in seguito: un'altra causa in corso abbatte la rete ...