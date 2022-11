Luca Salatino | che fai? Lo chef si pulisce la scarpa con il vestito di Antonella

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 novembre 2022) Sarà l’euforia della puntata appena terminata, sarà il ricordo di un’esterna di Uomini e Donne, sta di fatto che ieri nottesi è reso protagonista di un gesto un po’ strano (per usare un eufemismo). In veranda, perché giustamente stare in giardino alle 2 di notte non è proprio il massimo della vita, approfittando di un attimo di distrazione diFiordelisi, lodella casa si è pulito laaiutandosi con ildell’influencer campana. Il video potrebbe finire subito nella rubrica “Perché?” di qualche trasmissione televisiva, ma anche nel nostro sito non è che ci stia male, anzi. Mache silacon ildi tontonella #gfvip ...