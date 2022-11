Lotta al diabete | la prima panchina blu a Roma è nel IV Municipio | un codice QR per prenotare il controllo della glicemia

(Di martedì 15 novembre 2022) Nella giornata mondiale contro ilil IVdiCapitale ha presentato ieri una bella iniziativa. Nell’area verde a Piazza San Cleto, vicino a San Basilio, è stata inaugurata lablu di. Un simbolo – ma anche uno strumento “pratico” dato che a breve, grazie ad un QR code, si potrannodei controlli(che rappresenta lo strumento migliore per verificare la presenzapatologia) – per sensibilizzare la popolazione sulla conoscenza e la prevenzione che riguarda tutte le persone affette da questa malattia. “Sono orgoglioso che il IVsia il primoad aver colorato di blu una ...

InSanitas.it

"La nostra regione è in prima linea nellaal: nel 2021 abbiamo aderito come intera regione, e siamo stati i primi, ai principi della Dichiarazione internazionale " Urban Diabetes ...Danilo Loria - - > ll Comune di Messina ha accolto l'invito dell'ANCI rivolto a tutti i comuni dell'Isola di aderire alla Giornata mondiale dellaalIl Comune di Messina ha accolto l'invito dell'ANCI rivolto a tutti i comuni dell'Isola di aderire alla Giornata mondiale dellaal, promossa dal Distretto Leo 108 - Yb - ... Lotta al diabete, in Sicilia esteso il monitoraggio gratuito con i sensori Il diabete è una malattia cronica che ha gravi ripercussioni sulla qualità della vita di chi ne è affetto, portando spesso allo sviluppo di complicanze e ...Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Una maxi campagna itinerante di informazione sul diabete lunga un anno, con screening che arriveranno nelle periferie del Paese ma anche in Parlamento e in altre sed ...