L’ostello diventa abusivo | operazione della municipale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti A seguito di alcune segnalazioni, personale del Nucleo antievasione tributariaPoliziadiretto dal Comandante ROsario Battipaglia e dal Cap. Mario Elia, è intervenuto nella mattinata di ieri in P.zza Sedile del Campo constatando che nello stabile di Palazzo Genovese era stata abusivamente aperta una struttura ricettiva in un appartamento di proprietà di una cittadina salernitana la quale aveva ceduto in locazione un immobile di ben 10 stanze ad un albergatore residente a Roma ma di origine Lucana, al fine di adibirlo a struttura ricettiva di ostello/affittacamere. Dal sopralluogo effettuato è emerso che alcune stanze dell’immobile erano occupate da 12 studenti di diverse nazionalità. A seguito degli ulteriori accertamenti sono emerse gravi irregolarità e violazioni di carattre urbanistico, amministrativo, ...