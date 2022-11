(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51: Questo il tabellone completo della categoria -87 kg maschile: Fahed(Jor)-(Ita) Patrik Divkovic (Slo)-Nikita Rafalovich (Uzb) Raul Martinez Garcia (Esp)-Jordan Stewart (Can) Mingkuan Meng (Chn)-Ivan Sapina (Cro) Bryan Salazar (Mex)-Enbiya Taha Bicer (Tur) Filip Dodevski (Egy)-Ahmad Rawy (Egy) Cheick Sallah Cisse (Civ)-Imaiyl Duisebay (Kaz) Abolfazl Abbasi Pouya (Iri)-Mahdi Khodabakhshi (Srb) 21.48: L’Italia fa il tifo questa sera perche nella categoria -87 kg ha superato il primo turno l’australiano Arash Mozhdeh e negli ottavi di finale sarà in pedana alle 22 contro il21.45: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla ...

OA Sport

Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ...18:24 L'ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l'ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo. 18:21 Ali Mambrouk s Almabroul supera 2 - 1 (1 - 0/2 - 4/2 - 0) il messicano Jose ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Roberto Botta sogna i quarti! Tra poco la sfida con il giordano Sbeihi Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...The 3rd Kashmir Gold Cup Taekwondo was on Tuesday organised by National Sports Club in collaboration with J&K Sports Council at SK Indoor Stadium Srinagar.