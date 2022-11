LIVE Taekwondo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Roberto Botta batte l’australiano Mozhdeh volando agli ottavi di finale! Out Cristina Gaspa

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima parte della seconda giornata deidi. Ci ritroveremo con lada Guadalajara più tardi, alle ore 22, per il racconto deglidi finale delle categorie -62 kg e -67 kg al femminile e soprattutto -87 kg al maschile, dove in gara vi sarà, che se la vedrà contro il giordano Fahed Sbeihi. 17.41 Più tardi, nella sessione che va dalle 22 alle 23.30, lo attende l’incontro did finale di finale contro il giordano Fahed Sbeihi. 17.38VINCE 2-0 (6-1; 5-2) il suo primo incontro ai...

Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ...18:24 L'ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l'ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo. 18:21 Ali Mambrouk s Almabroul supera 2 - 1 (1 - 0/2 - 4/2 - 0) il messicano Jose ...