LIVE – Praga-Piacenza 19-25 18-16 | ritorno sedicesimi Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Latestualedi VK Lvi-Bòuenergy Daiko, gara dideidi Cev Cup2022/di. Dopo la bella vittoria interna all’esordio in Europa, gli uomini di coach Lorenzo Bernardi vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. La formula di “gare andata e” consente ai biancorossi di assicurarsi il passaggio del turno vincendo due set, ma non dovranno rilassarsi troppo. La formazione ceca infatti proverà a sfruttare il campo di casa per ribaltare il risultato dell’andata per sperare poi di giocarsi il tutto per tutto nel Golden Set. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi ...