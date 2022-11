LIVE Irlanda del Nord-Italia 1-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | McFadden sblocca la partita

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Gol ditutta sola mette in rete in area di rigore a seguito di un corner,del1-0. 62? Ancora Giuliani parata fenomenale su Andrews. 60? Grande parata di Giuliani su Wilson. 58? Pressa ancora l’. 56? Merlo entra in campo per l’. 54? Girelli di testa non trova il secondo palo. 52? Si prepara anche Merlo per l’. 50? Fuori Caldwell, dentro Andrews nell’del. 48? Fuori Bonansea, dentro Cantore nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 20.47giocata con ritmi molto bassi, l’non riesce a dominare subendo anche i contropiedi irlandesi. Serve ...