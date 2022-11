LIVE Irlanda del Nord-Italia 1-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | assedio finale azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Contropiede delle irlandesi che si conclude con un tiro fuori. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Dentro Polli per l’. Fuori Cernoia. 86? Doppio intervento di Burns che salva la porta. 84? Spinge l’che vuole arrivare al pareggio. 82?molto sfortunata, anche se non precisa. 80? McGuinness si fa levare palla davanti la linea, evitato il raddoppio irlandese. 78? Miracolo di Burns su Caruso. 76? Fuori Wilson e Wade per McGuinness e McDaniel nell’del. 74? Giugliano calcia fuori con deviazione. 72? 4-3-3 ora per l’. 70? Dentro Caruso, Giacinti, Linari, fuori Boattin, Simonetti, Glionna nell’. 68? Problemi per il portiere ...