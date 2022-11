LIVE Irlanda del Nord-Italia 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | tentativo di Cernoia

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Di puntanon crea problemi a Burns. 15? Possesso palla dell’continuo. 13? Girelli viene anticipata da Caldwell. 11? Conclusione di Wilson, para Giuliani. 9? Girelli anticipata dalla difesa dell’del. 7? Sale ora il ritmo delle azzurre, ma c’è ancora imprecisione nei passaggi. 5? Cafferrata con il destro va vicino al secondo palo. 3? L’prova la costruzione dal basso nonostante il pressing irlandese. 1? Inizia la partita! 19.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 19.45 L’sta pagando i molti infortuni oltre il poco cinismo mostrato sotto porta. 19.40 L’deve riscattare la ...