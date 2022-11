LIVE Irlanda del Nord-Italia 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 15 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 Partita giocata con ritmi molto bassi, l’non riesce a dominare subendo anche i contropiedi irlandesi. Serve maggiore convinzione soprattutto a centrocampo e in attacco. A tra poco per il secondo45?iltempodel0-0. 43? Rischia Burns, ma l’non ne approfitta. 41?che prova i lanci lunghi, ma anche l’tiene bene il campo. 39?che si difende bene stringendo la difesa in fase di non possesso. 37? Girelli non aggancia il pallone dopo una punizione. 35? Si alzano gli esterni dell’, baricentro più alto. 33? ...