L’Italia vince la Coppa del Mondo di beach tennis! Azzurri leggendari a Copacabana | battuto il Brasile

(Di martedì 15 novembre 2022)ha vinto ladel2022 ditennis. Glisi sono imposti sulla sabbia di Praia dia Rio de Janeiro, sconfiggendo proprio ilnella rovente finale. Glihanno regolato i padroni di casa per 2-1, prendendosi la rivincita dell’atto conclusivo perso lo scorso anno. Giulia Gasparri e Ninny Valentini hanno perso per 1-6, 6-4, 11-9 il doppio femminile contro Vittoria Marchezini e Rafaella Miller, non riuscendo a concretizzare un match point. Successivamente Michele Cappelletti e Mattia Spoto (rispettivamente oro e argento agli ultimi Mondiali) si sono imposti nel doppio maschile contro Andre Boran e Allan Oliveira (5-7, 6-0, 10-8). A risultare decisivo è stato il doppio misto: Sofia Cimatti e Michele ...

