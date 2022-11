L’Italia riparta da lavoro e competenze L’appello della Cida a Meloni

(Di martedì 15 novembre 2022) La benzina, ci sarebbe anche. Quella del Pnrr, soldi che l’Europa dà ai Paesi dell’Unione a un prezzo magari più sostenibile degli odiati due euro al litro visti fino a pochi mesi fa alla pompa. Ma bisogna guardare alla catena di montaggio se si vuole essere certi che la macchina funzioni e il motore giri. E la catena è ile i suoi dirigenti, anello di congiunzione tra produttività e imprenditori. Questo il canovacciorelazione di Stefano Cuzzilla, presidente, in apertura dell’assembleaConfederazione dei dirigenti pubblici e privati, tenutasi in mattinata presso l’Auditorium ParcoMusica. Dinnanzi a oltre mille uomini di industria e di amministrazione accorsi alla Sala Sinopoli, al sottosegretario all’Economia, Federico Freni (qui l’intervista ...

CalcioNapoli1926.it

...'uso e la commercializzazione del 'cibo sintetico in, ...'adesione dei cittadini, a poche ore dall'avvio, è già ... La sovranità alimentaredall'agricoltura e dagli agricoltori e non ...... assieme alla Croazia massima erede di quella concezione,... in panchina come ct dopo la fase finale raggiunta a'90 ...'esigente pubblico di Belgrado questa volta avrà pane per i suoi ... L’Italia di Mancini riparta dal Napoli! I partenopei indicano la strada alla Nazionale