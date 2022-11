L' Italia di Mancini va oltre il Qatar | progetto rinnovamento

... l'si prepara ad affrontare l'Albania in amichevole. Per la gara di Tirana, in programma mercoledì 16 novembre alle 20:45, il Ct Robertoè orientato a schierare gli azzurri con un 3 - ...Gli incontri vanno disputati, ci sono cose da vedere e valutare, ed aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi.'tra Zaniolo e Kean: 'Potrebbe ritornare' Moise Kean ©...Domani alle 20:45 l’Italia scenderà in campo per affrontare l’Albania in amichevole. Alla vigilia del match, in conferenza stampa è intervenuto Roberto Mancini per ...A Tirana gli Azzurri sfidano una nazionale che non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate In assenza del Mondiale l' Italia di Roberto Mancini si appresta a disputare una doppia amichevole ...