Agenzia ANSA

Ad alzare le braccia al cielo per il pass conquistato, e con due giornate di anticipo, sono i ragazzi dell'guidati dal ct Gianmarco Pozzecco, al termine del match vinto di un punto (85 - ...Ad alzare le braccia al cielo per il pass conquistato, e con due giornate di anticipo, sono stati i ragazzi dell'guidati da Gianmarco Pozzecco, al termine del match vinto di un punto (85 -... L'Italbasket stacca il pass per i Mondiali, esultanza incontenibile negli spogliatoi - Sport 'Cosi', giusto per ricordarvelo: ce ne andiamo ai Mondiali'. E' il tweet dell'Italbasket che puo' lasciarsi andare all'esultanza negli ...PROSSIMAMENTE SU PARAMOUNT+, PRESENTA IL TEASER DELL'ATTESISSIMA DRAMMATICA, NUOVA SERIE 1923, ORIGINALE DI TAYLOR SHERIDAN ...