(Di martedì 15 novembre 2022) Una linea che congiunge il Perù all’Italia, sapientemente tratteggiata dall’artista. Mercoledì 16 novembre inaugura ‘Líneas de‘, la mostra curata da Greta Zuccali e Marta Blanchietti in collaborazione con il Consolato Generale del Perù a. L’artista si misura con la complicata questione dei limiti della libertà di espressione e con l’altrettanto complicata distinzione tra celebrazione e oppressione sotto forma di monumenti sulla pubblica piazza. Nell’opera diil monumento, o meglio l’anti-monumento, diventa luogo dell’impermanenza., colori e linee «Le opere diindagano, attraverso colori accesi e linee intricate, la relazione complessa tra ...

Io Donna

que, de momento, expresan más un deseo que una realidad.Ya no es posible repetir lasde estos años, ni siquiera las que hemos repetido. La lucha contra la guerra, para desactivar sus lógicas en el plano material y en el 'imaginario', nos obliga a ... Lineas de palabras: a Milano il vernissage dell’artista peruviano Daniel Barclay Mercoledì 16 novembre inaugura ‘Líneas de palabras‘, la mostra curata da Greta Zuccali e Marta Blanchietti in collaborazione con il Consolato Generale del Perù a Milano. L’artista si misura con la ...“Pido una visión medio/largo plazista a los políticos” señala Antonio. Y raíz de estas palabras, le preguntamos: ¿Quién se fija en los agricultores que están en su casa y no llegan a fin de mes, ...