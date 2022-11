L' indagine | i giovani italiani stanno bene ma sono provati emotivamente

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Idichiarano di avere una salute emotiva peggiore di quella fisica. Il 47% della generazione Z (18-24 anni) e il 59% dei millenial (25-35 anni) ritengono infatti di godere di una condizione fisica "buona o molto buona", a differenza di quella emotiva che si attesta sul 41% per la generazione Z e sul 51% per i millenial. E, rispetto al genere, gli uomini ritengono di essere più in salute delle donne. Gli ambiti sociali più sanila famiglia (86%) e gli amici (84%), seguiti dall'ambiente di lavoro e di studio (74%). Solo il 55% ritiene i social media un ambiente sano.i dati dell'Merck 'Sostenibile o niente. Il futuro che vogliono i Millennial e gli Zeta di Europa', con il supporto tecnico di GAD3 e di cui a giugno è stato pubblicato ...

