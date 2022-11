Limitless con Chris Hemsworth | la docuserie per invecchiare bene - Magazine - quotidiano net

(Di martedì 15 novembre 2022) L'interprete del supereroe Thor affronta una serie di prove pensate per combattere il trascorrere degli anni: in streaming su Disney+ dal 16 ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'interprete del supereroe Thor affronta una serie di prove pensate per combattere il trascorrere degli anni: in streaming su Disney+ dal 16 ...Non a caso, poco dopo l'annuncio della collaborazionela British Cycling si è creato ...la rendere la bicicletta più accessibile alle persone disabili attraverso il nuovo programmache ... Limitless con Chris Hemsworth, la docuserie per invecchiare bene Massimizzare la forza e la memoria e scoprire il pieno potenziale del corpo umano sono alcune delle sfide affrontate da Chris Hemsworth nella serie in arrivo su Disney+ il 16 novembre. Ne abbiamo parl ...La serie prodotta da Sony e creata da Melissa London Hilfers, con il Premio Oscar Susan Sarandon (miglior attrice protagonista per “Dead Man Walking”, “Thelma & Louise”, “The Client”) a guidare un cas ...