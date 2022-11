Limbiate senza luminarie di Natale per risparmiare sulle bollette

(Di martedì 15 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nientediquest’anno per le strade di. “L’Amministrazione Comunale- ha riferito il sindaco Antonio Romeo- ha scelto quest’anno di non posizionare nessuna luminaria in città per far fronte al caro energia”. Una novità per l’amministrazione Romeo di centrodestra che negli anni ha sempre scelto di illuminare il paese durante le festività natalizie ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

IL GIORNO

...tralasciare interventi ironici e riflessioni amare sul mondo contemporaneo. Il successo ... e all'ormai consolidato service della scuola cani guida Lions di. Nell'occasione è stata ......vendita dei circa 600 biglietti sarà interamente devoluto al Servizio cani guida Lions di...mai dimenticare le proprie radici. 'Il nostro Club ha sempre avuto grande attenzione per le ... Limbiate, 4mila pazienti senza medico di base: il caso in Consiglio comunale LIMBIATE – È in programma oggi, domenica 13 novembre, con ritrovo alle 9 in piazza Tobagi, la “Camminata in rosso” dedicata al tema della violenza di genere. Si tratta di una ...LIMBIATE – Si è tenuta questa mattina a Limbiate la conferenza ... musica e immaginazione, per parlare al pubblico, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. “Gli incontri ...