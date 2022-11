Liliana Resinovich | l’amico rompe il silenzio e fa una pesante dichiarazione

Leggi su tvzap

(Di martedì 15 novembre 2022)ultime notizie. Il caso legato alla morte diresta ancora avvolto nel mistero. La donna originaria di Trieste si è uccisa o è stata uccisa? C’è chi non crede nel suicidio. Tra questi spicca sicuramenteFulvio Covalero, che non ha mai creduto nella possibilità chesi sia uccisa. Covalero, di recente, ha fatto unainsinuazione destinata a far discutere. (Continua…) LEGGI ANCHE:, lo straziante annuncio del marito Visintin mette i brividi: cos’è successo, le ultime notizie sul caso Il caso legato alla morte diha a lungo monopolizzato l’attenzione ...