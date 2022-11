L' energia non sia usata come arma Meloni unica donna al G20

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) È l'italiana Giorgial'capo di governo presente al G20 in corso a Bali, in Indonesia. «La guerra in Ucraina ha certamente contribuito ad aggravare la crisi energetica globale - ha dettoalla prima sessione plenaria "Food and Energy Security" - Ma ha finalmente posto in evidenza i tanti errori commessi, almeno dall'inizio del Millennio, nelle politiche energetiche e nei rapporti tra Paesi produttori e Paesi consumatori. L'Italia, insieme all'Ue sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell', per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Tutto questo riducendo la sua eccessiva dipendenza dalla Russia. Altri Paesi hanno maggiori difficoltà nel farlo e vanno sostenuti. ...