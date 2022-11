Lega Serie A | convocata assemblea per il 22 novembre | anche le riforme all’ordine del giorno

(Di martedì 15 novembre 2022) Con una nota ufficiale, ladiA ha convocato un’per martedì 22(ore 12.15 in prima, ore 14.15 in seconda convocazione). Come si può leggere,del, al punto 6,il tema delle. Questo il programma: “1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del presidente. 3. Comunicazioni dell’ad. 4. Elezione di un consigliere dinon-indipendente (terzaelettiva). 5. Adempimenti fiscali. 6.”. SportFace.

Fanno parte della dotazione di: cerchi indi alluminio di 19", a 5 razze design Aero in color grigio grafite, torniti lucidi (da 20" per la Business Advanced e da 21" per la S line), fari ......00 Barcellona - UD Almería 2 - 0 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Angers - Lens 1 - 2 CALCIO - EREDIVISIE 21:00 Excelsior - sc Heerenveen 0 - 1 BASKET -BASKETA 20:30 Universo Treviso - Brescia 99 -...Con una nota ufficiale, la Lega di Serie A ha convocato un’assemblea per martedì 22 novembre (ore 12.15 in prima, ore 14.15 in seconda convocazione). Come si può leggere, all’ordine del giorno, al ...La Lega Serie A ha scelto di premiare il tecnico bianconero per il cammino della sua squadra nelle ultime sei giornate di campionato ...