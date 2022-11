Le triple di Spissu | le urla di Poz | highlights Georgia - Italia

A Tblisi gli azzurri superano la Georgia per 85 - 84 e si qualificano ai Mondiali di agosto in Giappone e Filippine per la seconda volta consecutiva ...Nel momento di difficoltà, è Marcoa prendersi la squadra sulle spalle. Il play sardo segna dueincredibili (15 punti e 8 assist per lui), nel finale convulso la Georgia non riesce ...Roma – L’Italbasket si qualifica per i mondiali 2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli azzurri staccano il pass con due turni d’anticipo grazie al sofferto successo per 85-8 ...Grande impresa dell’Italbasket: vince 85-84 in casa della Georgia e si qualifica per i Mondiali del 2023. Finale da brividi. Dunque, soffre ma alla fine ...