(Di martedì 15 novembre 2022)appuntamenti di ciclo cross per portare il motore al top in vista della stagione su strada. È questo il programma di Wout Vanper l'inverno. Nelle 15 date del calendario del fuoriclasse ...

La Gazzetta dello Sport

appuntamenti di ciclo cross per portare il motore al top in vista della stagione su strada. È questo il programma di Wout Van Aert per l'inverno. Nelle 15 date del calendario del fuoriclasse ...Che, con Francesco Bagnaia in sella, ha trionfato al Mondiale MotoGP,anni dopo l'ultimo ... le, i sacrifici e la professionalità lungo tutta la stagione!". Poletti ha voluto ... Le quindici fatiche di Van Aert: l’obiettivo è il Mondiale di ciclocross Napoli - Il terzino uruguaiano Mathias Olivera del Napoli è stato ospite a cena in un ristorante di Pozzuoli. Mathias Olivera si è goduto una meritata serata di relax dopo tante fatiche in maglia azzu ...