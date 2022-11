Le Otto Montagne | arriva il nuovo trailer ufficiale del film

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 novembre 2022) Si fa sempre più vicina l’uscita de Lecon Luca Marinelli e Alessandro Borghi che si presenta con unIn uscita il prossimo 22 dicembre nelle sale cinematografiche italiane, Lesi svela con un nuovissimo, che ci mostra nuove immagini di Luca Marinelli e Alessandro Borghi, protagonisti della pellicola. Il, premiato dalla giuria al Festival di Cannes 2022, è tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega nel 2017. Un’opera attesissima, prodotta da Wildside in collaborazione con Sky e con Prime Video. In attesa della sua uscita, scopriamo qualcosa in più col secondodel. Le ...