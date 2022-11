Le nuove promo Black Friday di Sky | Cinema e Sport

(Di martedì 15 novembre 2022) Amate passare le serate davanti alla televisione? Volete seguire tutto il calcio? Sky ha pensato a tutto con le superzioni per il. Saranno attivabili solo dall’11 al 20 Novembre e promettono vantaggiose possibilità. Scopritele qui. I pacchettizionali SkySky ha pensato a tutto per i propri abbonati, perfino al regalo di Natale! Scopriamo i tre pacchettizionali attivabili fino al 20 Novembre.Con questazione si avrà diritto a tutti i contenuti di Sky Tv e Netflix (senza pubblicità) + Sky(e Paramount Plus) a partire da 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 44 euro. L’attivazione è a partire da 9€ con Sky Q ...

MondoMobileWeb.it

... aspettiamoci un nuovo sistema di infotainment , insieme a un quadro strumenti digitale 3D eopzioni di allestimento. VEDI ANCHE Nuova Peugeot 408, in vendita l'intera gamma. Prezzi e...Leopportunità sono state presentate questa mattina in Birreria Pedavena dall'assessore ...alle opportunità offerte dalla Regione grazie ai Bandi del POR FESR 2014 - 2020 e dedicati alla... DAZN Standard, sconto del 50% per 3 mesi: nuova promo fino al 13 Novembre 2022 Amaro Lucano si colora di pop con la nuova consumer promo natalizia “Cosa vuoi di POP dalla vita”. Un omaggio al mondo della musica per raccontare le origini del celebre Lucano e il suo gusto convivi ...A partire da oggi 14 Novembre 2022, in occasione del periodo del Black Friday, nuovi e già clienti TIM possono usufruire della nuova promozione 2×1 per acquistare a rate alcuni smartphone Samsung, Xia ...