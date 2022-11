Le mie parole strumentalizzate Gemmato all' attacco sui vaccini

(Di martedì 15 novembre 2022) «Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l'opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate alla trasmissione Re Start di Rai 2». Così il sottosegretario alla Salute, Marcello. «Ho sempre sostenuto la validità deie la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili - aggiunge - come sottosegretario alla Salute ed esponente di Fratelli d'Italia voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L'attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di Fratelli d'Italia. Siamo passati dall'emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai, adesso è tempo di guardare avanti». Ledi Marcellosono la risposta alla richiesta di ...

