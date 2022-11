Le Jene | stasera interessanti novità sul ?‘caso David Rossi’ che riaccendono le speranze della figlia Carolina

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022), martedì 15 novembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Nella puntata, il servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sul casoRossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. L’inchiesta, evidenziando elementi mai trasmessi in tv, approfondisce sia la nuova indagine aperta dalla Procura di Genova che vedrebbe indagati per «falso aggravato» i tre pubblici ministeri che per primi arrivarono nell’ufficio del manager sia le possibili incongruenze rilevate nelle immagini dell’ufficio del manager. In particolare, si pone attenzione ...