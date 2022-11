“Le Domeniche dell’Olio” al giro di boa | il 20 novembre la terza edizione del premio “Cerro d’Oro”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCerreto Sannita (Bn) –di boa per la manifestazione-vetrinasannita per eccellenza, in programma a Cerreto Sannita, in piazza San Martino, tutte le domenica di. La nonade “Le”, una bomboniera di esaltazione promozionale dell’olivicoltura tradizionale cerretese con le sue notevoli e pregiate cultivar locali, sta ricevendo una presenza mai vista, in termini di visitatori e turisti accorsi in queste prime due. Giornate stupende all’insegna di degustazioni, ristorazione ed esposizione del nostro olio e dei nostri prodotti tipici, da una parte, e di interessanti e appassionate visite guidate alle bellezze di Cerreto Sannita e ai frantoi, dall’altra. Altra caratteristica principale de ...