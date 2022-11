Lavoratori Gkn occupano Palazzo Vecchio | l’intervento dell’operaio in Aula | “Qui nella casa di tutti per rivendicare le nostre ragioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Una trentinadella ex-Gkn di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, hanno trascorso la notte dentro, dove da ieri pomeriggio, giorno di seduta del Consiglio comunale di Firenze, hanno occupato quella che hanno definito “ladii fiorentini” per chiedere che si arrivi a una soluzione concreta della vertenza che riguarda lo stabilimento industriale, ora di proprietà della Qf. Altri operai della ex Gkn hanno manifestato in piazza della Signoria, con cori, tamburi e striscioni. Nessun problema di ordine pubblico all’interno di, dove alcuni consiglieri comunali di Pd e Sinistra progetto comune e due assessori, Benedetta Albanese, che ha la delega al lavoro, e Cosimo Guccione, sono rimasti in compagnia degli operai in ...