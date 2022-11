Latina | ciclista investito sulle strisce da un camion | è grave

(Di martedì 15 novembre 2022) Nuovamente girare in bicicletta per la città, nonostante sia bellissimo, può divenire pericoloso, come dimostra questo fatto di cronaca a. Unche pedalava in prossimità della stazione della Autolinee, è stato falciato mentre attraversava lepedonali con la propria due ruote. Uno scontro tremendo, che ha lasciato l’uomo a terra e in balia di emorragia in corso, che hanno costretto i sanitari a portarlo presso l’ospedale locale in codice rosso. La dinamica dell’incidente aCome tanti al su Il Corriere della Città.

colto da un malore , trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'Icot di. È successo intorno alle 11 a Ceprano. L'uomo, un cinquantaseienne di Isola del Liri, residente ad ...Fondamentali Ognisa che staccarsi dal gruppo è estremamente faticoso. Lo sforzo per ... soprattutto in Americae in alcune parti dell'Asia. Fattori tecnici I perduranti timori sulla ...Nuovamente girare in bicicletta per la città, nonostante sia bellissimo, può divenire pericoloso, come dimostra questo fatto di cronaca a Latina. Un ciclista che pedalava in prossimità della stazione ...Gravissimo incidente pochi minuti fa a Latina, a breve distanza dalla stazione delle autolinee. Un ciclista, che secondo le prime informazioni stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio ...