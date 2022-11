L'Eco di Bergamo

A quota 4 troviamo invece Roma e, a pari merito con'... PARATE - Sul fronte difensivo sono invece le squadra die ...... Milan o. Collettivo e singoli. Il Napoli sembra ... Nel peggiore dei casi potrebbe mancare'appuntamento con lo scudetto ma ... sia per impiego che per rendimento:resa per Adli, Origi, ... L'Atalanta, la «bassa stagione» per i Mondiali e l'offerta di Corner: un nuovo abbonamento costerà 1 euro al mese