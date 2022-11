L' Asl Toscana nord ovest premiata agli Oscar della Sanità - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 15 novembre 2022) L'azienda ha ricevuto il riconoscimento per il progetto per l'ulteriore sviluppo dei percorsi socio - sanitari integrati di presa in carico delle persone non autosufficienti e delle persone ...

PisaToday

Per noi c'è un tavolo aperto con l'centro, il che significa continuare a confrontarsi per individuare le forme e le ricadute delle scelte sui nostri territori. Massima attenzione anche ... Progetto dell'Asl Toscana Nord Ovest premiato agli oscar della sanità L'azienda ha ricevuto il riconoscimento per il progetto per l'ulteriore sviluppo dei percorsi socio-sanitari integrati di presa in carico delle persone non autosufficienti e delle persone disabili ...MONTEPULCIANO. Come ogni anno, il 17 novembre tutto il mondo s'illuminerà di viola, il colore della battaglia per la vita che portano avanti tutti i Nel 2021, nelle strutture dell'Asl Toscana sud est ...