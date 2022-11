L' abete resta qui | il Papa rischia di rimanere senza albero di Natale

Peccato che l'di Rosello, Chieti, Abruzzo, non era di Rosello. Ma di Agnone, Isernia, Molise. E se per la pianta che il piccolo Comune voleva donare da 12 anni al Vaticano ci sono tutte le ...... ha reso noto che le amministrazioni comunali di Rosello e Agnone hanno chiesto la sospensione delle operazioni di taglio in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Molise, poiché l'...Disputa in corso tra Abruzzo e Molise per l'albero di Natale da donare a Sua Santità: ecco a cosa è dovuto l'intoppo ...Papa Francesco rimane senza albero di Natale, per ora. Perché i Comuni che volevano donarglielo si sono azzuffati: «L'abete è il mio, no è il mio». E, alla ...