La verità dietro la ritirata dei russi | l' ultima sparata di Orsini

(Di martedì 15 novembre 2022) Nonostante la liberazione di Kherson e la controffensiva ucraina che sta mettendo a dura prova il nemico, Alessandroè convinto: "L'Ucraina sarà devastata". Dopo aver toppato giù una profezia, ecco che il sociologo rincara la dose. Di più,il successo di Kiev a Kherson,ci vede dell'altro: "L'esercito russo ha deciso di lasciare la città di Kherson senza combattere. L'evidenza empirica non consente di affermare che lasia dovuta a scarso equipaggiamento o alla voglia di non combattere. Queste affermazioni propagandistiche devono essere corrette". Ad avvalorare la sua tesi sulle colonne del Fatto Quotidiano, i numeri di Mark Milley. "A suo dire - scrive -, i soldati ucraini caduti sono circa 100.000, grosso modo il numero dei. Con la differenza che il numero ...

Internazionale

Chi si fiderà più di un investimento così fragile Già dalla loro nascita le cripto non godevano di grande fama visto chenon c'era nulla. Non valevano come mezzo di pagamento (se non in pochi ...L'esposizione è arricchita dal catalogo LE MANI SULLA. 100 ANNI DI FRANCESCO ROSI, cura di ... allora giovanissimi studenti di cinema, che mostra ille quinte del film Cristo si è fermato ... La verità dietro alla Cop27 - Naomi Klein