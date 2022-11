La tragica fine di Alma nelle acque di Pantelleria

(Di martedì 15 novembre 2022) È morta nel mare di, mentre faceva una immersione la biologa molecolare e genetica di 33 anniDal Co. Veneziana di Cannaregio si trovava nello specchio d'acqua della località di Scauri in Sicilia. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Marsala che ha disposto l'autopsia. La donna, assistente all'Università di Losanna, aveva deciso di uscire in barca insieme a un amico subo. I due si sono immersi, poi l'uomo è risalito, la biologa, invece, è stata trovata adagiata nei fondali da dove è stata recuperata ormai priva di vita nonostante le immediate manovre di rianimazione. I due hanno dapprima raggiunto una zona di mare con forti correnti dove si è tuffato solo l'uomo. Poi si sono spostati sotto costa a Scauri, su un fondale di 10-12 metri. Qui si sono immersi insieme ma sott'acqua si erano poi separati. ...

