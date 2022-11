La Russa e il Colle | sgarbo mai visto

... Emmanuel Macron , ha dato un chiaro segnale di quale sia l'orientamento del. Quirinale ed ... Spicca anche il commento di Ignazio La, presidente del Senato: 'L'opera del presidente ...Riserbo dalsu chi abbia chiamato chi, ma poco importa, anche se fonti governative fanno ... cioè la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio Laè intervenuto con una ...Sergio Mattarella interviene per riportare la pace, o per lo meno un clima più disteso, tra Italia e Francia. Sabato sera, dopo che per l’intera giornata gli staff diplomatici ...Se telefonando. Ecco Sergio Mattarella, che d'accordo, forse, chissà, forse no, con Giorgia Meloni alza la cornetta e rimette insieme qualche coccio ...