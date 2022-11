(Di martedì 15 novembre 2022) Lauren Boebert, molto vicina a Donald Trump, è candidata in Colorado per la Camera: è avanti di soli mille voti

Il Post

... aborto e democrazia i temi che hanno bloccato l'ondaElezioni Midterm: i risultati ... mentre altri non vicini a quell'immaginedei repubblicani hanno avuto risultati migliori ...... undi QAnon , antisemita, inzuppato di idee sull'emergenza pandemica a fini di ...dopo Trump una diffusa e legittimata istituzional izzazione di u na destra conservatrice... La Repubblicana complottista e antivaccinista che doveva stravincere alle elezioni americane, e invece no Complottisti, certamente. Ma soprattutto, secondo la Procura della Repubblica di Napoli, neonazisti di periferia, che hanno spiccato il salto dalla propaganda pura e semplice al rango di organizzazion ...La vittoria dimezzata e il trionfo dell’astro nascente Ron DeSantis mandano in fibrillazione il Gop. Spoglio ancora in alto mare: la maggioranza al ...