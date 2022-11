(Di martedì 15 novembre 2022) Total look classico con un tocco di modernità: sul polso sinistro dellac’è un fitbit (Getty) Chi l’avrebbe mai detto?Parker Bowles e la tecnologia: un relazione che funziona. Laha undi bellezza e benessere che non potrebbe essere più moderno e trendy: il Fitbit. Unodi ultima generazione, che misura diversi parametri, dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno, ma anche il numero dei passi fatti durante la giornata e la quantità di calorie ingerite. Insomma, un vero e proprioper tenere sotto controllo la salute. E, chissà, forse è proprio per questo che la moglie di re Carlo ha scelto di indossarlo sotto il cappotto. Un tocco moderno e high-tech, ...

AMICA - La rivista moda donna

Moderno e high tech Total look classico con un tocco di modernità: sul polso sinistro dellaCamilla c'è un fitbit (Getty) - - > Chi l'avrebbe mai detto Camilla Parker Bowles e la tecnologia: un relazione che funziona. La ha un alleato di bellezza e benessere che non potrebbe ...... dove la futuraha incontrato donne madri per conoscere le loro storie e le loro esperienze in ambito di maternità e salute mentale. Con un'intensa tonalità verde oliva , tendente ... La regina consorte Camilla mostra il suo alleato beauty: lo smartwatch La regina consorte Camilla indossa il bracciale smart che fornisce dati su frequenza cardiaca, passi fatti, calorie ingerite ...Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti davanti ai nuovi reali d’Inghilterra, Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla, e al primo omaggio fatto dall’Inghilterra ad Elisabetta II. Dopo esse ...