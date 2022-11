ilGiornale.it

...o meno che il nostro governo e i nostri militari stiano usando queste tecniche segrete di... La biosfera èal collasso a causa di questi interventi clandestini di ingegneria climatica. ......le posizioni negoziali sono tutt'altro che unanimi rispetto alla possibile conclusione della... Kiev starebbe rafforzando un raggruppamento militare nella regione per prepararlo ad una... La prossima guerra - ilGiornale.it Il bicchiere resta pieno. La Lazio perde allo Stadium, ma chiude questo strano torneo d'apertura italiano salda al quarto posto: l'anno scorso aveva 8 punti e 3 vittorie in meno, era in ...Siamo arrivati qui immaginando di venire a respirare un clima da assedio e di tensione da guerra imminente che non abbiamo trovato ... sarebbe una vera sorpresa se ciò accadesse già l'anno prossimo.