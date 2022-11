La popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone

Laha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite. E' "una importante pietra miliare nello sviluppo umano" e un monito, nel pieno della COP27 ...Ascolta questo articolo Laraggiungerà questa settimana l'impressionante cifra di 8 miliardi. A stimarlo, con tanto di conto alla rovescia pubblicato sul loro sito ufficiale, sono le Nazioni Unite , che ...Lo ha riferito il servizio stampa delle Nazioni Unite , per raggiungere i 9 miliardi, segno che il tasso di crescita complessivo della popolazione mondiale sta rallentando, dicono… Leggi ...Comunicato Stampa Giovedì 17 novembre si celebra la “Giornata mondiale della prematurità”. Non è una semplice data, ma un’occasione importante per tentare di migliorare sempre di più l’assistenza e le ...